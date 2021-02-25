كالعادة.. صباحك ومطرحك مع يونس يتصدر تريند تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، بعد بدء إذاعة حلقة "صباحك ومطرحك"، وقال: "الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، صباحكوا فل يا أحلى صبحاويه".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.