أجمل صور لـ المكسيكية ماريانا بايون

جدة - نرمين السيد - وتألقت ماريانا بايون فى مجال الأزياء، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى المكسيك. واشتهرت بالفوز بالنسخة الأولى من برنامج مكسيكو نيكست توب موديل. وتتميز بايون بإطلالاتها الأنيقة الجذابة التى تنال بها إعجاب متابعيها، حيث تحرص على نشر أزيائها عبر صفحتها على "إنستجرام" لتبهر متابعيها. وتتمكن عارضة الأزياء ماريانا من التحدث باللغتين الإسبانية والإنجليزية، كما تعشق الظهور والتمتع بالطبيعة الخلابة.

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