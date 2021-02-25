- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ويساهم ارتداء الألوان التى تلائم بشرتك فى الظهور فى إطلالة جذابة ومشرقة.
فهناك بعض الدرجات التى تتناسب مع لون البشرة القمحية منها الأحمر والبرتقالى والأصفر والبنى الداكن والأرجوانى لكونها جميعا تتناسب مع لون البشرة وتمنحك مظهرا رائعا.
هناك نوعين من الألوان يمكن اختيارها وتتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء، النوع الأول الدرجات الزاهية فهى سوف تجعلك ملفتة للأنظار والثانية هى ألوان الباستيل الناعمة التى سوف تتوافق مع لون بشرتك، كما يمكن أن يناسبك ألوان البنفسجى والوردى والأزرق والأخضر والموف الفاتح والأصفر.
بينما أصحاب البشرة السمراء تتناسب تلك الألوان مع بشرتهن ومنها الزاهية أو الداكنة عن لون البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. طريقة اختيار ألوان الملابس التى تتناسب مع بشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.