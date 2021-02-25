صور .. طريقة اختيار ألوان الملابس التى تتناسب مع بشرتك

جدة - نرمين السيد - ويساهم ارتداء الألوان التى تلائم بشرتك فى الظهور فى إطلالة جذابة ومشرقة.

فهناك بعض الدرجات التى تتناسب مع لون البشرة القمحية منها الأحمر والبرتقالى والأصفر والبنى الداكن والأرجوانى لكونها جميعا تتناسب مع لون البشرة وتمنحك مظهرا رائعا.

هناك نوعين من الألوان يمكن اختيارها وتتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء، النوع الأول الدرجات الزاهية فهى سوف تجعلك ملفتة للأنظار والثانية هى ألوان الباستيل الناعمة التى سوف تتوافق مع لون بشرتك، كما يمكن أن يناسبك ألوان البنفسجى والوردى والأزرق والأخضر والموف الفاتح والأصفر.

بينما أصحاب البشرة السمراء تتناسب تلك الألوان مع بشرتهن ومنها الزاهية أو الداكنة عن لون البشرة.