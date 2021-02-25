فتاة دنماركية بـ «شنب».. دفاع عن حق الاختيار

وأثارت "إلدينا" الجدل بعدما نشرت فيديو على موقع يوتيوب ظهرت فيه بشعرها الكثيف فى وجهها، خاصة في الحواجب والشنب، ضاربة بعادات وتقاليد الفتيات عرض الحائط.
إلدينا جاغان جاك، دنماركية عمرها 31 عامًا، وتناولت قناة الغد قصتها عبر تقريرها المصور، وذلك بعدما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لفتاة دنماركية، أظهرت وجهها بشعر كثيف مدافعةً عن وجة نظرها، ما أثار جدلاً واسعاً بين جمهور السوشيال ميديا.
وكانت وجهة نظر "إلدينا" أن الرجال يقضون وقتا أقل فى صالونات التجميل، وإذا لم يذهبوا لن يلاحظ أحد شيئا، على عكس الفتيات اللاتى يقضين وقتًا كبيرًا عند ذهابهن لصالونات التجميل.
وقالت إنها لن تطالب الفتيات بالسير على طريقتها، لكنها تدعو الجميع بالتمسك فى حق الاختيار لأنفسهم.
وأشار التقرير، إلى أن قرار "إلدينا" سبب لها الكثير من المتاعب، لكن دون ردود الفعل لم تثنها عن قرارها، إضافة إلى توفير الوقت والمجهود.
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