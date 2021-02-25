الشرطة الأمريكية تستعين بـ الكلب الروبوتى فى عملها

جدة - نرمين السيد - رافق الكلب الروبوتى الشرطة الأمريكية خلال تدخلاتهم لإحباط عملية سطو على منزل فى برونكس بنيويورك.
وأرسلت الشرطة الكلب إلى المبنى لتسلق السلالم والتحقق من الرهائن وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
ولجأت الشرطة الأمريكية إلى الاستعانة بذلك الروبوت العام الماضى، ولكنها قامت بتغيير لونه من الأصفر إلى الأزرق والأسود، ولقبته بـ "Spot".
ويتمكن الكلب الروبوتى من الركض بسرعة ثلاثة أميال ونصف فى الساعة وتسلق العقبات، كما تم تزويده بكاميرا للبحث بالمناطق المختلفة وإرسال لقطات فى الوقت الفعلى، بالإضافة إلى قدرته على الاتصال ثنائى الاتجاه والتنقل بمفرده.
وتم استخدام "Digidog" فى الكثير من الحوادث وإرسال الكثير من الأشياء للآخرين مثل الطعام.
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