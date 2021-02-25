شاومى تستعد لطرح Mi 11 Lite

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصورة المسربة لهاتف "Mi 11 Lite" إنه يأتى بشاشة مسطحة وكاميرا خلفية ثلاثية. وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل "MIUI 12" الذى يعمل بنظام "Android 11"، كما يتمتع بذاكرة وصول عشوائى سعتها 6 جيجابايت، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena". ويعد "Mi 11" هو أول هاتف ذكى فى العالم يعمل بمعالج "Snapdragon 888"، وكان من المتوقع أن تتبعه أطرزة "Pro" و"Ultra" و"Lite" قريبًا.

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