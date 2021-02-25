شاب يسعى لدخول موسوعة جينيس بسبب طول شعره

جدة - نرمين السيد - وظهر شاب فى الفيديو يدعى أحمد مصطفى، الشهير بـ "أحمد زبزوبى" وهى يتعرض طول شعره وكثافته، ويقول: "أطول شعر فى العالم وأطول شعر فى الدنيا كلها .. أنا بفردهولكوا عشان أوريكوا أطول شعر فى العالم مفيش حد زيى".

وتداولت أخبار عنه حول سعيه للوصول إلى موسوعة جينيس، حيث يبلغ طول شعره حوالى متر ونصف ووزنه كيلو جرام.

ويتكون شعر الشاب الذى يبلغ من العمر 21 عاما من 2000 خصلة راستا، فهو لم يقوم بقصه منذ السابعة من عمره.

ويحرص على العناية به من خلال غسله مرتين فى الأسبوع بأحد صالونات الحلاقة الخاصة، ليعتنى به بشكل جيد بهدف الحفاظ عليه ومنعه من التلف أو التساقط.

وتسبب طول شعره فى عدم استمرار تعليمه وفصله من المدرسة، أو قبوله فى أى وظيفة لرفضه نهائيا اتخاذ خطوة قص الشعر، كما يضطر عند ركوب المواصلات بحجز مكان فردين واحداً له والآخر لشعره.

ويحرص على نشر فيديوهات له عبر حسابه الشخصى على "تيك توك" ويحصد ملايين المشاهدات حتى أصبح شعره مصدر دخله.