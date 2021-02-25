بمواصفات هائلة .. هواوى تطرح HUAWEI Mate X2 القابل للطى

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف هواوى الجديد بإمكانية التى أحدثت طفرة فى عالم تكنولوجيا الهواتف، حيث جاء بتصميم Falcon Wing الجديد.

وتعد شاشة الهاتف عند فتحها واحدة من أكبر شاشات العرض، ومن الممكن طى هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالى إلى شكل مضغوط لتصميمه الدقيق ليكشف بشكل جميل عن شاشة مسطحة شات جودة عالية، ويجعل الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالى القوة الهاتف خفيفا وقويا.

ويجمع الهاتف بين كاميرا Urtla Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوى مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، حيث يمتلك الهاتف القابل للطى الجديد مجموعة من أفضل التقنيات التى تقدمها الصناعة.

وتتميز الكاميرا العريضة فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي10x Telephoto - بتصميم بصريات بيريسكوب، وتوفر الكاميرا ذات العدسة لاعريضة بدقة 16 ميجابكسل مجال رؤية رائعًا للقطات ذات المناظر الخلابة وتدعم أيضًا وضع الماكرو لتصوير الأشياء على مسافة 2.5 سنتيمتر من العدسة.

ويبلغ مساحة الشاشة الداخلية للهاتف 8 بوصات علاوة على شاشة OLED مقاس 6.45 بوصة فى الخارج. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة عالية جدًا، ومعدل عالى اللمس.