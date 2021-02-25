طريقة تحضير كريب الجبن بسهولة

جدة - نرمين السيد - وهناك العديد من الوصفات لتحضير كريب الجبن، ولكن لتحضيرها بسهولة وبسرعة نحتاج إلى: -ثلثان كوب من الماء البارد. -كوب دقيق. -ثلثان الكوب من الحليب البارد. -2 حبة من البيض. -ربع كوب من الزبدة. -ربع ملعقة صغيرة من الملح. -كوب من جبن الشيدر. -2 ملعقة كبيرة من الخردل. طريقة التحضير: يجب خلط الماء مع الحليب والدقيق والبيض والزبدة والملح فى الخلاط الكهربائى حتى الحصول على عجينة متجانسة. وتغطى العجينة وتوضع فى الثلاجة لمدة ساعة، وتُحمى مقلاة واسعة على النار ثم إضافة مقدار من العجينة لتشكيل الكريب ويتم تقليبها من الجهتين حتى تنضج. ويدهن الكريب بالخردل ويوزع بداخله الجبن ثم لفه وإخاله فى صينية بالفرن لمدة 15 دقيقة.

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