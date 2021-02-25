مسبار باركر ينجح فى التقاط صورة واضحة لـ كوكب الزهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصورة التى التقطها باركر نصف كوكب الزهرة، وذلك أثناء تحليقه القريب من الكوكب الصيف الماضى، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز". ويتميز كوكب الزهرة بغلافه الجوى السميك الذى يصعب إلقاء نظرة جيدة على سطحه، ولكن مسبار باركر نجح فى توضيح منتصفه. وحلق مسبار باركر للمرة الثالثة بالقرب من الزهرة فى 11 يوليو 2020، على بعد 7693 ميلا من الكوكب وفقا لموقع "إكسبريس" البريطانى. والتقط المسبار صورا للجانب المظلم من كوكب الزهرة، والتى تبدو للوهلة الأولى وكأن هناك غبار عليها أو مخدوشة مثل الصور القديمة، لكن هذه الخطوط البيضاء الخافتة هى مزيج من ضوء الشمس المنعكس عن طريق الغبار الفضائى والإشعاع الشمسى، والجزيئات المنبعثة من المركبة الفضائية نفسها.

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