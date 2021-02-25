الطباشير وروث التمساح إحدى طرق العناية بالبشرة

جدة - نرمين السيد - اهتمت نساء روما القديمة بالسعى للحصول على مظهر جيد بملامح جميلة لذلك استعانت بـ دهن البجع وروث التمساح، وذلك وفقا لما نشره موقع "ancient-origins".
وتميزت المرأة الرومانية ببشرتها البيضاء دليلا على أنها قضت الكثير من وقتها داخل البيت دون أن تتعرض لأشعة الشمس، وذلك يعد مؤشرا على غناها وقدرتها فى تحمل النفقات.
وكان لون البشرة الطبيعى للمرأة الرومانية أقرب إلى الزيتون، لذلك احتاجت إلى عمليات غير طبيعية لتفتح البشرة، ولجأت إلى استخدام خليط الطباشير وروث التمساح والرصاص الأبيض.
كما تم استخدام دهون البجع ووجبة الفاصوليا لعلاج التجاعيد، ومن المفترض أن رماد القواقع يمكن أن يعالج النمش، لأنه مؤشر سلبى على أن المرأة قضت وقتا فى الشمس، وغالبا ما تستخدم علامات التجميل الزائفة لتغطية القروح أو البثور، وكان يتم إحمرار الخدود باستخدام ألوان الورد أو الطباشير.
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