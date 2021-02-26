انتقل بين 3 قارات ليجده .. رجل يعثر على أخيه التائه بعد 32 عاما من البحث

جدة - نرمين السيد - جوناثان رجل كولومبى اختفى عندما كان فى الثالثة من عمره، فى عام 1988، بعد أن دعاه صديق للعائلة لشراء الحلوى، ليترك شقيقه ألفونسو يلهو وحده فى حديقتهم فى بوجوتا الكولومبية، ويذهب مع الرجل، وبعدها اختفى تماما.





فى ذلك الوقت وتحديدا فى 25 سبتمبر من عام 1988، كان الأخ الأكبر خوان خيمينيز، الذى كان فى الخامسة من عمره آنذاك، ينظر من النافذة عندما أخذ الرجل شقيقه، ليكبر مع حزن والدته آنا على اختفاء شقيقه.

بعد سنوات، وفى عام 1994، جاء الرجل إلى المنزل وادعى أن زوج والدته طلب منه أن يأخذ الطفل، وأخبرهم زورا إن جوناثان قد تم تبنيه فى الولايات المتحدة، وتعهد خوان بالعثور على أخيه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال خوان الذى انتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 2007 للعمل كممثل: "كان هذا هو الهوس بالنسبة لى، لقد نشأت وأنا أرى أمى تعانى كثيرا، كانت تلك رغبتى الكبيرة، فى محاولة القيام بشيء فى هذا الأمر".

ووجد خوان الرجل الذى تبنى جوناثان، على وسائل التواصل الاجتماعى، لكن الرجل مات قبل أن يلتقيا، ثم تبرعت شركة لاختبارات الأحماض النووية، باختبار على أمل أن يتمكن من التعرف على أخيه بهذه الطريقة.

وفى عام 2019، تلقى خوان رسالة من محام يبلغ من العمر 34 عاما فى النرويج، قال إنه تم تبنيه فى سن الرابعة وكان يحاول العثور على عائلته البيولوجية.

ذهب خوان إلى النرويج فى يناير عام 2020 للقاء الرجل.. وكانت النهاية سعيدة، لقد عاد جون الآن".

وقال جوناثان: "لا يمكننا أبدا استعادة الـ32 عاما التى فاتتنا.. لكن يمكننا أن نجعل الـ32 عاما القادمة أكثر اللحظات إثارة فى حياتنا".