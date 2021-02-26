دراسة تؤكد انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع مقارنة بالرجال

جدة - نرمين السيد - وكانت البيانات المسجلة قد أظهرت أن النساء يسجلن بشكل عام أعلى من الرجال فى العديد من مقاييس الإدراك قبل بداية التراجع.

وأوضح الباحثون فى كلية الطب جامعة "ميتشيجان" الأمريكية: تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن النساء لديهن "احتياطى إدراكى أكبر" من الرجال، لكنهن قد يعانين من "تدهور إدراكى أسرع".

وأضاف الباحثون: "قد يكون لدى النساء بالتالى احتياجات أكبر للحصول على الرعاية الطبية، فضلًا عن توفير دعم وظيفى ومالى لهن إذا احتاج الأمر، لاسيما بالنظر إلى متوسط العمر المتوقع للنساء الأطول مقارنة بالرجال".

كما يرى الباحثون أن النساء قد يصبحن أيضا بحاجة أكبر للتقييم المعرفى التسلسلى للسماح بالكشف المبكر عن التدهور المعرفى".

ووفقًا لـ"المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" يعانى حوالى 6 ملايين شخص فى الولايات المتحدة من الخرف.

بينما يعانى حوالى 11٪ من كبار السن لديهم دليل على التدهور المعرفى؛ على الرغم من أن انتشار التدهور المعرفى قد انخفض فى الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 25 الماضية، إلا أن الانخفاضات "كانت أقل لدى النساء مقارنة بالرجال"، حسبما أوضح الباحثون.

وفى هذه الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من عدة دراسات لتتبع الأداء المعرفى لأكثر من 26,000 بالغ فى الولايات المتحدة على مدى ثمانى سنوات.

واستخدمت الدراسات المشمولة فى التحليل تقييمات متعددة للوظيفة الإدراكية، وفقًا للباحثين، وقد تراوحت أعمار المشاركين ما بين 51 إلى 67 عامًا عندما بدأت الدراسة، وتم تقييمهم من حيث الإدراك العالمى والوظيفة التنفيذية والذاكرة.

وأظهرت البيانات أن أداء النساء كن أفضل بشكل ملحوظ من الرجال فى اختبارات مختلفة للوظيفة الإدراكية فى بداية التحليل، لكنهن أظهرن معدلات أعلى من التراجع سنويًا خلال فترة الدراسة.

وشدد الباحثون، فى ختام أبحاثهم، على أن النساء قد يكون لديهن تدهور إدراكى أسرع من الرجال بسبب الاختلافات فى الهرمونات الجنسية، وتطور الدماغ الهيكلى الجينات"، من بين عوامل أخرى.

وأضافوا: "يبدو أن لدى النساء أيضًا حجمًا أقل من المادة الرمادية، لذا فقد يكن أكثر عرضة لكل من فقدان الحجم الرمادى المتسارع الذى يحدث مع تقدم العمر".