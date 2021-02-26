صور- بعد رسالتها لـ بايدن.. من هى عارضة الأزياء كريسى تيغن؟

جدة - نرمين السيد - أثارت عارضة الأزياء الشهيرة كريسى تيغن، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد طلبها الرئيس الأمريكى جو بادين، بالتوقف عن متابعتها على "تويتر"، لرغبتها فى "العودة للتغريد" بشكل طبيعى.





ونشرت تيغن تغريدة على حسابها فى تويتر قالت فيها: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لى على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتى.. أنا أحبك"، وسريعا، توقف حساب بايدن الرئاسى عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة قالت فيها: "أنا حرة".

كريسى تيغن، عارضة أزياء أمريكية ومدونة لوصفات الطعام، وممثلة ومقدمة برامج كما أنها تعد من أكثر الشخصيات تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتعد كريسى من مشاهير موقع تويتر ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 5 ملايين شخص على تويتر، وهى من أكثر الشخصيات تأثيراً فى مواقع التواصل الاجتماعى، ووضعتها مجلة Maxim فى قائمتها السنوية لأجمل 100 امرأة فى العالم سنة 2017.

تزوجت فى 2013 من المغنى والممثل والمنتج الأمريكى John Legend أنجب منها ثلاثة أبناء.

بين عامى 2016 إلى 2017 خاضت حرب ضروس مع زوجها ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، وانتهت فى 2017 بمقاطعة حساب ترمب لحسابها، وبعد أداء بايدن لليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا، كتبت "تغريدة" أرسلتها إلى الرئيس الجديد، قالت له فيها: "مرحبا جو بايدن لقد قاطعنى الرئيس منذ 4 سنوات، هل تقبل بأن تتابعنى من فضلك"؟ وبعد 4 ساعات لبى بايدن طلبها وضمها إلى من يتابعهم.