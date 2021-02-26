فيديو.. ماكرون يخسر تحدى الإجراءات الوقائية أمام شابين على يوتيوب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لروسيا اليوم، وجه ماكرون تحديا للشابين ماكفلاى وكارليتو، اللذين يتابعهما نحو 6 ملايين شخص، بأنهما إذا صورا فيديو حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحقق 10 ملايين مشاهدة، فإنه سيصور معهما مسابقة ترفيهية فى قصر الإليزيه، واستطاع الشابان بالفعل، تحقيق هذا الرقم من المشاهدات على أغنية طريفة بعنوان "أتذكر"، أطلقاها الأحد الماضى.
وتحدى ماكرون للشابين ماكلاى وكارليتو، ولديهما أكثر من ستة ملايين مشترك على موقع "يوتيوب"، لعمل فيديو حول الحاجة إلى ارتداء الأقنعة وتطهير اليدين والحفاظ على مسافة آمنة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وكحافز لهما، وعدهما بتصوير مشروعهما التالى فى قصر الإليزيه إذا وصل الفيديو إلى 10 ملايين مشاهدة، ومع أكثر من 11 مليون مشاهدة يوم الأربعاء، فاز الثنائى بسهولة بالتحدى بأغنية تسخر من الأشخاص الذين يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعى فى مواجهة انتشار كورونا.
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