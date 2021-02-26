فيديو.. أكواخ معلقة لـ علاج القلق فى غابات فنلندا

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنبك، يحتوى كل كوخ من الأكواخ المعلقة بالقرب من حديقة سلاماجار، فى فنلندا على سرير يتسع لشخصين، وحمام ومطبخ صغير.
ويوجد داخل كل كوخ، وحدة تهوية ومدفأة وسخان مياه ولوحة مفاتيح كهربائية.
أما عن ييجار الكوخ، فيتراوح السعر بين 380 دولارا فى اليوم حتى ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يرتفع السعر بعد ذلك إلى 450 دولارا.
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