جدة - نرمين السيد - وحسب "سبوتنيك" ضمت التحديثات تفعيل خاصية الحذف التلقائى للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائى لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.
كما تمكن التحديثات الجديدة، من إنشاء مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين إضافة إلى أن إمكانية إخفاء الرسائل فى الدردشة.
وتشمل الإضافات الجديدة، تفعيل خاصية الحذف التلقائى داخل المحادثات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو 7 أيام بعد إرسال الرسائل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تليجرام.. تحديثات جديدة لتعزيز سرية المحادثات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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