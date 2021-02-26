فيديو مرعب.. طائرة تصطدم بسيارة على الطريق السريع

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن الطائرة ذات المحرك الواحد، هبطت على طريق 580 السريع فى ليفرمور، واصطدمت مقدمتها بمقدمة سيارة لكزيس بيضاء من فئة السيدان. وأكدت الصحيفة أن الطيار ووالده وسائق السيارة جميعهم بخير، ونجوا من الحادث بدون إصابات. وقال، الطيار إنه اضطر للهبوط بالطائرة حوالى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلى، بعد الإقلاع من مطار ليفرمور، مشيرا إلى أن الطائرة ارتفعت حوالى 500 قدم قبل أن يضطر للهبوط الاضطراى.

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