احذر.. الإفراط فى تناول الخبز الأبيض يؤدى إلى الوفاة

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة حديثة، عن عدة مخاطر وعواقب وخيمة من الإفراط فى تناول قطع الخبز المحمص "الأبيض" والمعكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية التى يتم تصنيعها بواسطة الحبوب المكررة، تصل إلى حد الوفاة المبكرة.





ونقلت العربية نت عن "ديلى ميل" البريطانية، نتائج الدراسة الكندية التى أشارت إلى أن تناول الكثير من منتجات الحبوب، التى تتكون من الحبوب أو دقيق الحبوب التى تم تعديلها بشكل كبير بواسطة الإزالة الميكانيكية للنخالة (القشرة) وجنين القمح، إما من خلال الطحن أو الغربلة الانتقائية، يمكن أن يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الموت المبكر.

وبناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصى الباحثون باستبدال الحبوب المكررة بخيارات أخرى من بينها الحبوب الكاملة، مثل الأرز البنى والشعير.

وأوضح المجلس الأمريكى للحبوب الكاملة، أن الدقيق والأرز "الأبيض" هو عبارة عن حبوب مُستعادة، على سبيل المثال، لأنه تمت إزالة النخالة وجنين القمح، ولم يتبق سوى السويداء، وأن عملية تكرير الحبوب تؤدى إلى إزالة حوالى ربع البروتين فى الحبوب، ويهدر ما يقدر بنصف إلى ثلثى أو أكثر من مجموع العناصر الغذائية، مما يترك الحبوب "المكررة" مجرد ظل لما كانت عليه فى الأصل.