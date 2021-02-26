صور- ملابس سهرة وخروج بين الأناقة والراحة

جدة - نرمين السيد - وقبل العمل على اختيار الملابس المناسبة، يفضل أولا معرفة شكل جسمك وما يناسبه ويبرز جماله، واختيار الألوان المناسبة للون بشرتك، سواء كان لون الملابس أو الإكسسوارت، فببساطة يمكن للون أن يجعلك تبدين جذابة، وآخر باهتة، والتقطى لنفسك صورة بإطلالتك قبل اختيارها والاستقرار عليها، وشاهدى كيف تبدو.

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