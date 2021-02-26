هانى الناظر محذرا من النفاق: فكر دائما قبل ما تتكلم

جدة - نرمين السيد - وقال هانى الناظر فى منشور عبر حسابه الرسمى بوقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: فكرت إزاى تعيش من غير قلق وضميرك مرتاح؟.. أنا أقول لحضرتك.. أوعى تعوم على عوم الناس ولا تجرى على جريهم ولا تشاركهم عبثهم، وفكر دائما قبل ما تتكلم وأوعى تقول وتردد اللى غيرك عاوزك تقوله، وجامل دائما من يستحق بكلمة حلوة، لكن ابعد عن النفاق والتملق ودائما اسعى فى الخير ومساعدة الناس وبلاش تشغل نفسك بأخطاء غيرك وذلاتهم وفضائحهم واوعى تضيع وقتك وعمرك فى سيرة الناس وأعراضهم.

وتابع الناظر: إياك والتشفى فيهم أو الدعاء عليهم، وما تنساش إن البكاء على الماضى تضييع وقت والخوف من بكرة ليس له معنى، لأن الغيب بتاع ربنا.

واختتم استشارى الأمراض الجلدية: أخيرا أوعى تنسى إن قرش حلال ولا ألف حرام وخليك فاكر إنك عمرك ما هاتاخد رزق غيرك ولا غيرك هاياخد رزقك والأرزاق على الله.