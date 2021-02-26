هواوى تطلق نظام شبكات الطاقة الرقمية الخالية من الكربون

جدة - نرمين السيد - أطلق تشو تاويوان "Zhou Taoyuan"، نائب رئيس شركة هواوى ورئيس خط إنتاج الطاقة الرقمية، حل شبكة الطاقة الرقمية الخالية من الكربون "‎Digital Power Zero Carbon Network Solution" فى مؤتمر اتصالات وسائل الإعلام الذى عقدته شركة هواوى بهدف مساعدة مشغلى الشبكات على تنفيذ استراتيجية الشبكات الخالية من الكربون وتسريع معدل التنمية الخضراء والمستدامة فى جميع أنحاء العالم.





وفى كلمته بهذه المناسبة قال تشو تاويوان: "لقد أصبح شعار شبكة خالية من الكربون هدفًا استراتيجيًا مهمًا للشركات الرائدة فى مجال تشغيل الشبكات فى جميع أنحاء العالم".

وتابع: وفى سياق تحييد أثر انبعاثات الكربون، من المؤكد أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا حيويًا فى مجال الطاقة فى المستقبل.

وأضاف: "هناك زيادة مستمرة فى استهلاك الطاقة العالمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل الاستهلاك العالمى للكهرباء إلى 5٪. ويُعد خفض نسبة الكربنة وتقليل استهلاك الطاقة اتجاهين رئيسيين لتطوير المشغلين".

وأشار تشو تاويوان إلى أن حل شبكة خالية من الكربون من هواوى ‎"Huawei Zero Carbon"، الذى يتلاقى مع سحابة الطاقة الذكية ‎"Intelligent Power Cloud"، يشجع مشغلى الشبكات على التحرك نحو التنمية منخفضة الكربون والخضراء والمستدامة عند مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر أن انخفاض انبعاثات الكربون يُعد موضوعًا مهمًا فى مختلف المجتمعات البشرية حاليًا.

وتلتزم الاقتصادات الرائدة فى العالم بتحقيق أهداف تحييد أثر انبعاثات الكربون ووضع جداول زمنية لتحقيق هذه الأهداف بنجاح بحلول عام 2050. وتتجه الشركات حاليًا نحو النمو المستدام والتنمية الخضراء.