صور .. مغامرون يتناولون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم

جدة - نرمين السيد - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق مغامرة لا تُنسى لـ4 مغامرين فى الجو بعد القفز من طائرة على ارتفاع 14 ألف قدم، حيث قرروا تناول وجبة من البيتزا أثناء ممارسة رياضة القفز الحر بالمظلات متحدين هذا الارتفاع الشاهق. والتُقطت هذه الصور أثناء التحليق فوق مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأمريكية، وفى أعقاب ذلك بدأ كل منهم يحاول الحصول على شريحة بيتزا وتناولها فى الجو، حتى المسؤول عن تصوير هذه المغامرة استطاع بدوره التقاط شريحة بيتزا، لكن فى ظل اقترابهم من الأرض شيئًا فشئ أصبح من الصعب البقاء فى دائرة واحدة، وابتعد المصور عن بقية أصدقائه قبيل الهبوط بالمظلات، لكنه ظهر حتى نهاية الفيديو وهو مازال متشبثًا بجزء من شريحة البيتزا.

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