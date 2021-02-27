خدمات تيليجرام الجديدة .. الحلال والحرام لجذب الملايين حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأعلن التطبيق ميزات جديدة، ـ نافس بها التطبيق الأشهر "واتساب" ـ من شأنها تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه، ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائى للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائى لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

كما تمكن التحديثات الجديدة، من إنشاء مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين إضافة إلى أن إمكانية إخفاء الرسائل فى الدردشة.

وتشمل الإضافات الجديدة، تفعيل خاصية الحذف التلقائى داخل المحادثات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو 7 أيام بعد إرسال الرسائل.

ويساعد التطبيق فى نشر الفيديوهات الخاصة بالأفلام، والمسلسلات، ـ التى تعرض عبر المنصات المختلفة بمقابل مادى، حيث يوفرها لجمهوره مجانا وهو ما يعرضه لانتقادات التعدى على ممتلكات الآخرين وحقوقهم الفكرية.

وخلال الأيام الماضية أتاح تيليجرام، مسرحية "بودى جارد" للزعيم عادل إمام، والتى وصلت مدتها نحو 3 ساعات، بجودة عالية، الأمر الذى اعتبره البعض انتهاكا واضحا لحقوق الملكية.

وتعرض التطبيق لموجة من الانتقادات التى تتعلق بالخصوصية، وذلك عندما تم العثور على خاصية الوصول لأرقام المستخدمين القريبين من موقع الفرد، ولكن الشركة عملت على تغيير الخاصية.

وحذرت دار الإفتاء المصرية فى بيان لها من سوء استخدام خاصية Nearby التى أتاحها التطبيق الإلكترونى تيليجرام، والتى أثارت غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء.

وتابعت الدار: أن تلك الخاصية تمكِّن المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، والتى أعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز.

وناشدت دار الإفتاء فى بيانها مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن، معتبرة الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعى الأكبر "الحفاظ على العرض".