قبل وبعد اللجنة.. 12 نصيحة للاستعداد للامتحانات  

جدة - نرمين السيد - كما بدأت اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى، إلكترونيًا داخل المدارس، كما يؤدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويعد الدعاء من أبرز الأمور التى يحرص الطلاب عليها، قبيل الامتحان، ومن أشهر الأدعية: "اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"، "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا".

كما أن هناك مجموعة من النصائح الواجب على الطلاب اتباعها مع كل امتحان، قبل دخول اللجنة، وبعده، وذلك لتحقيق النجاح المنشود، منها:

- عدم الضغط على العقل بمذاكرة أكثر من مادة فى وقت قليل، لأن ذلك يؤدى إلى نتيجة عكسية، تبعا لسعة العقل.

- تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.

- النوم مدة كافية من 6 إلى 8 ساعات ليلة الامتحان.

- ينصح بالاستيقاظ فجرا، لأن وقت الفجر الأفضل للتركيز.

- تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.

ـ إحضار جميع الأدوات المطلوبة والمسموح بها كالأقلام وأدوات الهندسة والحاسبة، وتذكر دائما أن حسن الاستعداد يؤهلك بشكل أفضل.

- تناول الفاكهة لتنشيط الذاكرة والجسم.

ـ إذا لم يسعفك الوقت، ركز على الأجزاء المهمة من المنهج، بدلا من قراءته كاملا.

داخل اللجنة:

ـ تصفح الامتحان أولا، حيث توصى الدراسات الحديثة بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة.

ـ خطط لحل الأسئلة السهلة أولاً والصعبة لاحقا.

ـ ابدء فى حل الأسئلة ذات العلامات الأعلى وأخر الأسئلة التى لا يحضرك جوابها أو التى خصص لها درجات أقل.

ـ خصص 10% من الوقت لمراجعة إجاباتك.