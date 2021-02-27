المواصفات والسعر.. طرح Huawei P40 رسميا فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - يتميز هاتف Huawei P40 4G، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، وبدقة عرض +FHD، تحتوى على ثقب عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، والتى جاءت بدقة 32 ميجابيكسل.

ويحظى الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافى بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التكبير البصرى 3x مرات.

كما يعمل الهاتف الجديد لـ هواوى بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويأتى المعالج Kirin 990، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت.

ويحتوى هاتف Huawei P40 4G، على بطارية بسعة 3800 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصبع أسفل الشاشة.

وتم طرح الهاتف بلونين هما: الأزرق الداكن، والفضى الصقرى، بسعر 9.700 جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف اعتبارا من الغد.