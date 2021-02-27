تيك توك توافق على صفقة بـ92 مليون دولار لتسوية دعاوى انتهاك الخصوصية

جدة - نرمين السيد - وافقت إدارة "تيك توك" على دفع 92 مليون دولار فى صفقة لتسوية سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية الأمريكية، التى تتهم منصة مشاركة مقاطع الفيديو بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، شملت الدعوى القضائية المقامة فى ولاية إلينوى، 21 قضية جماعية تستهدف "تيك توك" وشركتها الأم "بايتدانس" الصينية.

وقال محامو إيلينوى، فى دعوهم: "يتسلل تطبيق تيك توك إلى أجهزة المستخدمين، ويستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين، لغرض استهدافهم بالإعلانات وبالتالى تحقيق الأرباح".

وأشار المحامون إلى أن التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم فى الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتًا لكل منهم إذا قدموا جميعًا مطالبات بأموال التسوية، حيث اتهم المحامون "تيك توك" بإرسال البيانات أو تخزينها فى الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم.

بينما نفت "تيك توك" أى إساءة لاستخدام للبيانات، قائلة إنها تستخدم فقط علامات مجهولة لاكتشاف مكان الوجوه، وأنها تترك تلك البيانات على أجهزة المستخدمين، وفقًا للأوراق القانونية. وقال المحامون إن "بايتدانس" دُفعت إلى التسوية بسبب ضغوط المسؤولين الأمريكيين لبيع "تيك توك".

وكانت التقارير الأخيرة أكدت أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أوقفت خطة سلفه دونالد ترامب، والتى كانت تطالب ببيع "تيك توك" إلى شركة "أوراكل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مع "وول مارت" كشريك للبيع بالتجزئة.