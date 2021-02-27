هاتف مصفّح مميّز ببطارية تدوم لفترات طويلة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يأتى الهاتف بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K ، أبعاده (171.6/85.5/18.7) ملم، ووزنه 727 جم.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز أيضا هو بطاريته التى أتت بسعة 1.000 ميلى أمبير، والتى تكفيه ليعمل لعدة أيام فى حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت، فضلا عن أنه مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها "19.5:9"، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek MT6771T Helio P70 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما زودته الشركة المصنعة بشريحة NFC للدفع الإلكترونى، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومصباح إضاءة خلفي، ونظام تشغيل Android 10.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (21+8+8) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.