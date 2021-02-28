إصابة نصف نزلاء سجن فى بلجيكا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم السبت، أن إدارة السجن أشارت إلى أن نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجينا جاءت إيجابية.

وأوضحت أن نحو نصف العاملين بالسجن "57 شخصا" أصيبوا أيضا، ويعنى عزل السجن أنه سيتم تعليق جميع الزيارات وإغلاق الفناء.

وقال متحدث باسم إدارة السجن إنه "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية"، مضيفا أن أحد السجناء يعالَج فى المستشفى.

وخضع السجناء للاختبار بعد اكتشاف حالة إيجابية فى وقت سابق من هذا الشهر.