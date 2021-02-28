فيديو .. رئيس الصين ينحنى لسيدة ساهمت فى تخليص بلاده من الفقر

جدة - نرمين السيد - ونشرت شبكة تلفزيون الصين، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد "لحظة دافئة انحنى فيها شى جين بينج ليمنح شهادة الشرف لقدوة التخلص من الفقر، وهى سيدة تدعى شيا سن"، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى فى قاعة الشعب الكبرى يوم 25 فبراير الجارى.

ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس الصينى، قدم أوسمة وشهادات وميداليات للحاصلين على اللقب الفخرى الوطنى لإسهاماتهم البارزة فى قضية الحد من الفقر فى أنحاء البلاد.

وكان شى جين بينج، أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرا إلى أنها استثمرت فى مكافحة الفقر على مدار السنوات الثمانى الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار.