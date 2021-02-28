جدة - نرمين السيد - ونشرت شبكة تلفزيون الصين، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد "لحظة دافئة انحنى فيها شى جين بينج ليمنح شهادة الشرف لقدوة التخلص من الفقر، وهى سيدة تدعى شيا سن"، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى فى قاعة الشعب الكبرى يوم 25 فبراير الجارى.
ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس الصينى، قدم أوسمة وشهادات وميداليات للحاصلين على اللقب الفخرى الوطنى لإسهاماتهم البارزة فى قضية الحد من الفقر فى أنحاء البلاد.
وكان شى جين بينج، أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرا إلى أنها استثمرت فى مكافحة الفقر على مدار السنوات الثمانى الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. رئيس الصين ينحنى لسيدة ساهمت فى تخليص بلاده من الفقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.