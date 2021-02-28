فى ووهان .. انطلاق سيارات ذاتية القيادة فى شوارعها لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة تلك فيما يزيد عن 40 سيارة ذاتية القيادة فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى فى وسط البلاد.

وتسمى تلك السيارات الذاتية القيادة بـ "روبو تاكسى"، كما تم طرحها فى اطرق مختلفة بمنطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى المدينة، حيث تشمل الخدمة التجريبية حوالى 20 موقعاً محددا لوقوف السيارات وأكثر من 10 طرق.

وأشارت الشركة إلى أن بعد تحويل تلك السيارات العاملة بطاقة الكهرباء تم تزويد كل "روبو تاكسى" بنظام بيدو للملاحة والتموضع عبر الأقمار الاصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار ليدى ورادار بالموجات الميليمترية، وفقا لوكالة "شينجوا".

وأوضحت دونجفنج تزويد الكمبيوتر العملاق الموجود على متن المركبات بأحدث تكنولوجيا شبكات اتصال الجيل الخامس، كما أنه من المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة.

وتسعى الشركة لإطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة بدون سائق خلال الأعوام القادمة.