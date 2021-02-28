صور.. أزياء تمنحك الراحة والأناقة عند ارتدائها

جدة - نرمين السيد - وتستعين الكثيرات بالتوب الستان أو الدانتيل وخصوصا فى الحفلات الليلية أو الخروجات المسائية من خلال تنسيقها مع بدلة أنيقة أو ارتداء كارديجان أنيق.

ويمكن ارتداء الكورسيه وتنسيقه مع جاكيت أنيق أو بليزر لأن ذلك يمنح مرتديته مظهرا مثيرا وجذابا. وتعشق بعض الفتيات ارتداء الفستان الستان ويفضل تنسيقه مع بليزر أنيق وحذاء رياضى أو ذو كعب مريح، وذلك ينعكس على مرتديته الظهور بإطلالة أنثوية جذابة ومريحة. ويساعد تنسيق القميص الأبيض الفضفاض مع تنورة أو بنطلون أو شورت جلد فى التألق وزيادة الثقة بالنفس خلال الخروجات أو المقابلات الرسمية.

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