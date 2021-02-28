صور.. أزياء يمكن تنسيقها على طريقة الألمانية نادين تشانراويناتا

جدة - نرمين السيد - وشاركت نادين فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت فى 2005 بـ ملكة جمال إندونيسيا، وهى المندوبة التى مثلت إندونيسيا فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006. وتعد نادين تشانراويناتا هى ثانى فتاة إندوسية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون بعد انقطاع منذ عام 1996. نادين تشانراويناتا نشأت فى أسرة من أم ألمانية الأصل وأب إندونيسى، ولها شقيقان فى مجال الموضة والأزياء. وبسبب مشاركتها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006 تعرضت للتهديد من قبل مجموعات قومية إندونيسية بسبب اعتقادهم بانتهاكها القيم المحافظة هناك. وتألقت نادين فى دورها كعارضة أزياء وحصلت على مكانة كبيرة بين عارضات الأزياء فى إندونيسيا، ونالت أزيائها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" اللذين يتخطون المليون ونصف فرد.

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