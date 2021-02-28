بدلا من اللعب بالعرائس .. طفلة تتجه إلى ممارسة رفع الأثقال

جدة - نرمين السيد - ويعتاد الأطفال على اللعب وممارسة الرياضات المختلفة، ولكن اختارت تلك الطفلة الروسية رفع الأثقال حتى تكون رياضتها المفضلة. وشاركت تلك الفتاة الروسية التى تدعى صوفيا فى ممارسة تلك الرياضة الشاقة بعد قضائها فترة فى ممارسة رياضة الجمباز، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم". ويعتقد والدها أن رفع الاثقال سيكون خيارا جيدا لمسيرتها وهى رياضة تناسب بنيانها الجسدى، حيث تتدرب صوفيا تتدرب طوال الأسبوع مع مدرب متخصص استعدادا للبطولات القادمة. وظهرت الطفلة صوفيا فى الفيديو وهى تتدرب على رفع أوزان ثقيلة وتمارس رياضات شاقة قبل بدء تدريب الجمباز الخاص بها لخوض إحدى البطولات الهامة فى روسيا وهى فى سن مبكرة، وظهرت الفتاة الصغيرة وهى تتدرب على بعض الحركات الصعبة فى حضور مدربها.

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