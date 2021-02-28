هواوى تطرح سماعة جديدة بمميزات هائلة

جدة - نرمين السيد - وتتميز السماعات الجديدة بعمر بطاريتها الطويل الذى يصل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى تميزه بالقدرة على إلغاء الضوضاء من خلال الميكوفون المزدوج بجانب الشحن السريع.

وتحتوى السماعة على وضع ألعاب ذات وقت انتقال منخفض الذى يتم تنشيطه عند تشغيل اللعبة.

وتستخدم سماعة هواوى الجديد تقنية HUAWEI HiPair بتصميم USB-C، حتى يمكنها من استخدام أى هاتف أو جهاز كمبيوتر.

وتستعين السماعة ببرنامج ترميز صوتى لاسلكى محسن يمكن سماعات الأذن من تقليل زمن انتقال الصوت فى اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 ميللى ثانية.