جدة - نرمين السيد - وتتميز السماعات الجديدة بعمر بطاريتها الطويل الذى يصل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى تميزه بالقدرة على إلغاء الضوضاء من خلال الميكوفون المزدوج بجانب الشحن السريع.
وتحتوى السماعة على وضع ألعاب ذات وقت انتقال منخفض الذى يتم تنشيطه عند تشغيل اللعبة.
وتستخدم سماعة هواوى الجديد تقنية HUAWEI HiPair بتصميم USB-C، حتى يمكنها من استخدام أى هاتف أو جهاز كمبيوتر.
وتستعين السماعة ببرنامج ترميز صوتى لاسلكى محسن يمكن سماعات الأذن من تقليل زمن انتقال الصوت فى اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 ميللى ثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواوى تطرح سماعة جديدة بمميزات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.