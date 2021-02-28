3 وصفات طبيعية لجميع أنواع البشرة

جدة - نرمين السيد - ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية التى تمنح الحيوية والإشراقة لبشرتك والتى تتناسب مع جميع أنواع البشرة، لذلك يمكن للفتيات اللواتى يقبلن على مناسبة الاستعانة بتلك الخلطات.

-ماسك العسل والتفاح:

تتناسب تلك الوصفة مع البشرة الجافة، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من التفاح الأخضر المبشور.

يخلط العسل مع التفاح المبشور ويوضع الخليط على البشرة وبدء التدليك بشكل دائرى وتركه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ويشطف بعدها بالماء الفاتر.

-ماسك القرفة وماء الورد:

يساعد البشرة الدهنية على استعادة حيويتها ونضارتها، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

تخلط القرفة مع ماء الورد للحصول على سائل وتجربته على اليدين لمعرفة إذا كانت البشرة حساسة أم لا، ويوضع الماسك على الوجه وبدء التدليك فى حركات دائرية وتشطف بعدها بالماء الفاتر.

-ماسك اللبن الرائب والبطاطا:

يمكن استخدامها من قبل أصحاب البشرة العادية، وهى وصفة نحتاج فيها 3 ملاعق من لبن الرائب وملعقتان من هريس البطاطا.

ويخلط هريس البطاطا مع اللبن الرائب للحصول على خليط كريمى، ويوضع الماسك على بشرة نظيفة بطريقة دائرية وتترك لمدة 15 دقيقة وتشطف البشرة بالماء البارد.