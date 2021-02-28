جدة - نرمين السيد - ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية التى تمنح الحيوية والإشراقة لبشرتك والتى تتناسب مع جميع أنواع البشرة، لذلك يمكن للفتيات اللواتى يقبلن على مناسبة الاستعانة بتلك الخلطات.
-ماسك العسل والتفاح:
تتناسب تلك الوصفة مع البشرة الجافة، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من التفاح الأخضر المبشور.
يخلط العسل مع التفاح المبشور ويوضع الخليط على البشرة وبدء التدليك بشكل دائرى وتركه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ويشطف بعدها بالماء الفاتر.
-ماسك القرفة وماء الورد:
يساعد البشرة الدهنية على استعادة حيويتها ونضارتها، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
تخلط القرفة مع ماء الورد للحصول على سائل وتجربته على اليدين لمعرفة إذا كانت البشرة حساسة أم لا، ويوضع الماسك على الوجه وبدء التدليك فى حركات دائرية وتشطف بعدها بالماء الفاتر.
-ماسك اللبن الرائب والبطاطا:
يمكن استخدامها من قبل أصحاب البشرة العادية، وهى وصفة نحتاج فيها 3 ملاعق من لبن الرائب وملعقتان من هريس البطاطا.
ويخلط هريس البطاطا مع اللبن الرائب للحصول على خليط كريمى، ويوضع الماسك على بشرة نظيفة بطريقة دائرية وتترك لمدة 15 دقيقة وتشطف البشرة بالماء البارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 وصفات طبيعية لجميع أنواع البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.