فيديو.. شخص يتقمص دور توم كروز يثير الجدل على تيك توك

جدة - نرمين السيد - واحتوت الصفحة على مقاطع يظهر فيها الممثل الأمريكى توم كروز وهو يلعب الجولف، بالإضافة إلى مقطع يظهر فيه فن الحيل ويتحدث عن اجتماعه برئيس الاتحاد السوفياتى السابق ميخائيل جورباتشوف ويتصرف عمومًا مثل توم كروز النموذجى.
تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، حول حقيقة الأمر، مشيرة إلى أن توم كروز يحير رواد تيك توك، نسبت له فيديوهات على المنصة الشهيرة يلعب فيها الجولف، يتقن فن الحيل، يتحدث عن اجتماعه برئيس الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل غورباتشوف.
فيديوهات كروز آثارت التساؤلات، لأنه لم يعلن رسميا عن إطلاق حساب عبر تيك توك، لكن محبى كروز تعاملوا مع الأمر بحيطة وحذر حتى انكشفت المفاجأة، وتوم كروز صاحب الفيديوهات، مزيف وهو شخص استخدم تقنية عالية، تجسد الممثل الحقيقى توم كروز بالشكل والمضمون، كما أن التقنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم كثير من روادها بتجسيد دور الممثلين المشهورين.
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