نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور صفط وسيولة بـ روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى وكذلك الطرق المؤدية إليها.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وهناك بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المنيب والبساتين ودار السلام والمرج والخصوص.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا محور صفط ويفضل سلوك أحمد عرابى.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة يوجد ازدحام أعلى كوبرى الحدائق وكذلك بعض الاحجام فى ميدان المطرية ونصح بسلوك كوبرى السواح وسرايا القبة.

وأوضح أن محور 26 يوليو يوجد ارتفاع فى الكثافة المرورية فى الاتجاه القادم من أكتوبر، مشيرا إلى عمل محور روض الفرج بشكل جيد وطبيعى.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.