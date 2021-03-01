صور.. اختيار ألوان ملابسك وفقا لـ لون البشرة

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الألوان التى تناسب أصحاب البشرة القمحية وتجعل أصحابها يظهرن فى إطلالات أنيقة جذابة، منها اللون الأحمر أو البرتقالى أو الأصفر أو البنى الداكن، فجميعها درجات متقاربة مع لون البشرة وتمنح مظهر رائع سواء كان الشعر أسود لونه أو بنى.

بينما أصحاب البشرة البيضاء هناك نوعان من الألوان يمكن اختيارها حتى تناسب لون البشرة، الأول منها هو الألوان ذات الدرجات الزاهية والتى تجعل مرتديتها تلفت الأنظار حولها بينما الثانى ألوان الباستيل، ويمكن أن يناسب هؤلاء ألوان البنفسجي والوردي والأزرق والأخضر والموف الفاتح والأصفر.

ولأصحاب البشرة السمراء يمكن أن يتناسب معهم ارتداء الملابس بالدرجات الزاهية أو الداكنة.