صور .. طبيب فى كاليفورنيا تجرى محاكمته داخل غرفة العمليات

جدة - نرمين السيد - مشهد غريب صعب أن نجده داخل غرف العمليات التى لا يسمح فيها حتى بكلام طاقم التمريض مع الأطباء، إلا أن ما حدث فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لا يصدقه عقل، حيث حضر جراح تجميل جلسة محكمة المرور الخاصة به عبر تطبيق زووم، وهو فى غرفة العمليات بينما كان المريض لا يزال تحت التخدير.





ويحقق المجلس الطبى فى كاليفورنيا بعد ظهور الدكتور سكوت جرين فى مكالمة فيديو من غرفة العمليات يوم الخميس الماضى، حيث يتم التحقيق معه بشأن مخالفة مرورية!. ووفقًا لـ صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر الطبيب سكوت جرين أمام قاعة محكمة المرور الافتراضية لمفوض المحكمة العليا فى سكرامنتو، خلال عملية جراحية كان يجريها وسط صفير الآلات الجراحية خلفه. وسأل القاضى الطبيب فى تعجب ماذا كان فى غرفة العمليات، خلال إجراؤه المحكمة بشأن مخالفات مرورية، ليجيبه الطبيب أنه يجرى اللقاء داخل غرفة العمليات!

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