أحمد يونس يتصدر تويتر بمجرد إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره تويتر، وعلق: "زى عادتنا اليوم يحلى بالصبحايه ويونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا خير وسعادة".

وتفاعل المغردون عبر تويتر مع الهاتشاج، قائلين: "يا سلام على الجمال"، "مود رمضانى"، "ملك الراديو"، "الأفضل على الإطلاق".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم والنشرة المرورية، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.