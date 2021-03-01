آبل تستعد لطرح الجيل الجديد من آيفون 13

جدة - نرمين السيد - ولم تحدد آبل اسم الهاتف الذى تطلقه وفقا لما جاء فى موقع "سى نت دوت كوم". وتنوى آبل طرح 3 فئات من الهاتف الذكى: آيفون 13 وآيفون 13 مينى وآيفون 13 برو ماكس بحسب ما أوضحه خبير التكنولوجيا مينج تشو كو. ولم تكشف الشركة عن موعد طرح هواتفها الجديدة، ولكن أشار مينج إلى أنها من الممكن تكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر المقبل.

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