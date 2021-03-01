صور .. أزياء الفلبينية ماكسين ميدينا

جدة - نرمين السيد - وتألقت ماكسين ميدينا فى دورها كعارضة أزياء، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى الفلبين. وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، ومثلت فى مسابقة ملكة جمال الكون فى عام 2016. ولم تكتفى ميدينا بدورها كعارضة أزياء فقط بل شاركت فى مجال التمثيل، وحصلت على شهرة واسعة بالفلبين. وتحرص ماكسين ميدينا على مشاركة متابعيها أبرز أزيائها التى تتميز بالبساطة والأناقة.

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