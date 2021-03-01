مواصفات هاتف ريلمى الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد معالج من نوع Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR5، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
ويتمتع "Realme GT 5G" بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل، كما أنه من المتوقع أن يصل سعره إلى 460 دولار.
ويحتوى الهاتف على شاشة من إنتاج شركة سامسونج من نوع Super AMOLED، ويوجد النوتش أعلى الزاوية العلوية للشاشة وهى مخصصة للكاميرات الأمامية.
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