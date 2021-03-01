مايكروسوفت تستعد لطرح إصدار جديد من ويندوز

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر إطلاق الإصدار الجديد من نظام "ويندوز" خلال شهر مارس الجارى أو أبريل المقبل، وتخطط الشركة الأمريكية لتسويق منصة "ويندوز 10 إكس" باسم "ويندوز الجديد"، وفقا لما جاء فى موقع "إنديا توداى" الهندى.

ووفقا للموقع فإن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستكون مخصصة للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، بالإضافة إلى الأجهزة ذات الشاشة الواحدة والتى تشمل أجهزة الحاسبات المحمولة والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.

وتشتمل النسخة الجديدة على نظام مبسط للتحديث والصيانة، كما أنها أكثر مقاومة للقرصنة وغيرها من المشكلات التي قد يواجهها المستخدمون.

يذكر أن تقارير العام الماضى أشارت إلى أن نظام التشغيل الجديد يخضع لعملية تجديد كبيرة وأن الواجهة الجديدة تحمل الاسم الرمزى "وادى الشمس".

ومن المقرر أن يتم تثبيت "الويندوز الجديد" فى الأجهزة المعتمدة، لذا من المتوقع أن يكون نظام التشغيل أكثر استقرارًا وهو مخصص حاليًا لأجهزة الحاسبات المحمولة منخفضة التكلفة ذات الشاشة الواحدة.