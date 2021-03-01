طريقة تحضير صينية الدجاج بالكريمة

جدة - نرمين السيد - وتحرص الأمهات على التجديد فى وصفات طهى الدجاج والتى منها صينية الدجاج بالكريمة.

ولتحضير صينية الدجاج بالكريمة لـ 4 أفراد، تستغرق مدة ساعة من الوقت، ونحتاج وقتها إلى :

-8 قطع من أفخاد الدجاج.

-400 مللى من الكريمة الطازجة.

-8 ملاعق كبيرة من الخردل.

-2 حبة من البصل المقطع دوائر.

-500 جراما من البازلاء.

-فلفل أبيض.

-ملح.

طريقة التحضير:

يتم رص دوائر البصل فى قعر صينية فرن، وتتبل أفخاذ الدجاج بالملح والفلفل، ثم دهن كل فخذ من الدجاج بملعقة من الخردل.

وتوضع أفخاذ الدجاج على البصل وتغطيتها بالكريمة، ويرش عليها الملح والفلفل، وتدخل الصينية إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة ساعة حتى تنضج.

وبعد 45 دقيقة يسخن الماء فى قدر وعندما يغلى يجب طهى البازيلاء المجمدة لـ10 دقائق، وفى النهاية تقدم الدجاج الساخنة وبجانبها البازلاء.