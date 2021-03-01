مهندسون يصممون كابينة للاستمتاع بطبيعة فنلندا

جدة - نرمين السيد - وجاءت تلك الكبينة وهى مطلية بالأسود وموجودة على عامود لمنح سكانها الفرصة فى الشعور بالانفصال عن المخاوف اليومية التى تحدث بالأرض.

وتم تصميم الكبينة بحيث تحتوى سرير يتسع لشخصين، وحمام ومطبخ صغير، ويتوافق التصميم الداخلى مع غرفة فندق عالية المستوى، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

واستعان المهندسون بشكل التصميم من "نالينتا" وهو مبنى يستخدمه السكان لتخزين الطعام بعيدا عن الدببة والحيوانات البرية.

يوجد كل من الحمام والدش والمطبخ الصغير في منتصف المقصورة التي تضم أيضًا جميع التقنيات، منها وحدة التهوية، ومضخة تسخين مصدر الهواء، وسخان المياه، ولوحة المفاتيح الكهربائية".

ويختلف سعر إيجار الكابينة وفقا للموسم، حيث تكلف الكابينة حوالى 383 دولارا فى اليوم فى تلك الشهور "يناير وأبريل ونوفمبر وديسمبر"، بينما 455 دولار فى اليوم خلال موسم الذروة أى "فبراير ومارس ومن مايو حتى أكتوبر".