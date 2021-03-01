أداة جديدة فى تويتر تحمى مستخدميها من الحسابات المسيئة تلقائيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تويتر أن الأداة تسمح لمستخدميها حظر أو كتم الحسابات المسيئة تلقائيا، وتعد من أحدث مزايا الأمان التى توفرها منصة تويتر. وتتمكن الأداة الجديدة من توفير الأمان والحد من تفاعل تلك الحسابات مع المحتوى الخاص للمستخدم لمدة 7 أيام، وفقا لما جاء فى موقع "bollyinside". ويمكن للمستخدمين حاليا الإبلاغ عن سلوك مسيئ مباشرة من تغريدة أو ملف تعريف أو رسالة خاصة، ويمكن تضمين تغريدات متعددة فى نفس التقرير لتساعدك تويتر فى الحصول على سياق أفضل أثناء التحقيق فى المشكلات لحلها بشكل أسرع.

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