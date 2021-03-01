علماء يابانيون يطورون بطاريات ألماس قادرة على توليد الكهرباء لمدة 100 عام

جدة - نرمين السيد - وتعمل تلك البطاريات عن طريق استخدام ألماس من صنع الإنسان قادر على توليد الطاقة الكهربائية عند وضعه فى مجال إشعاعى، وفقًا لموقع "نيكى" اليابانى.
وينتج المعهد الوطنى لعلوم المواد فى اليابان البطارية الماسية، حيث تعد نتيجة للتكنولوجيا والمعرفة التى تراكمت لدى المعهد الوطنى للبحث والتطوير منذ التسعينيات فى هذا المجال.
وفى حالة التحكم فى النشاط الإشعاعى الصادر عن تلك البطاريات وحظره عبر تغليفها بصفائح معدنية أخرى فيمكن عندئذٍ استخدامها.
ويستخدم الألماس على نطاق واسع كإحدى الأدوات الصناعية ويمكن حتى تحويله إلى أشباه موصلات، كما تولد البطاريات الماسية "بيتافولتية" الكهرباء، طالما أنها موجودة فى المجالات المشعة حيث يمكنها استقبال أشعة بيتا من نظائر مثل الكربون 14 والنيكل 63، وتتمتع هذه البطاريات بعمر افتراضى طويل.
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