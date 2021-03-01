جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام ألمانية، أطلقت الاستخبارات الألمانية حملة للوصول إلى ساحة القراصنة، تحت الهاشتاج "#followtheglitchkarnickel"، فى محاولة للوصول إليهم عبر الإنترنت مباشرة، واستخدام اللغة الخاصة بهم.
وفى هذا الصدد، يوضح رئيس الاستخبارات، برونو كال، أنه كان من الضرورى أن يتحدثوا بلغة المهتمين بالعمل معهم، خاصة وأن الجميع يتدافعون للبحث عن هؤلاء المتخصصين ممن لديهم خبرة فى هذا المجال.
ويركز قراصنة الاستخبارات الألمانية على محاولات الوصول إلى معلومات خاصة بعدد من المجالات، خصوصًا الإرهاب الدولى، ونشر أسلحة الدمار الشامل، والإتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والتجسس الصناعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستخبارات الألمانية تسعى لتجنيد قراصنة إلكترونيين لمواجهة التهديدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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